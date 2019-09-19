السودانيون يتظاهرون بالخرطوم للمطالبة بمحاكمة رموز البشير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، تظاهرات للمطالبة بمحاسبة رموز النظام السابق في البلاد، والقصاص للشهداء.

وحمل آلاف المتظاهرين الأعلام الوطنية، وصور الشهداء، ولافتات ورقية، ورددوا هتافات من قبيل "الدم للقتلة"، وفق مصادر صحافية.

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء، إلى تنظيم مواكب حاشدة باتجاه وزارة العدل، لتسليمها مذكرة تطالب بمحاسبة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

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ويعد هذا الموكب الجماهيري الثاني الذي تنظمه قوى الحرية التغيير، منذ أن أدى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 آب/ أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

والخميس الماضي، تظاهر آلاف السودانيين بالخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام، تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة".

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الذي تم توقيعه أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة أبريل/ نيسان الماضي، عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة.