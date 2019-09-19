شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون عن دعوات الإخوان: "عندنا أفضل رئيس.. ومش عايزين نرجع لنقطة الصفر" والان مع التفاصيل

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير مصور، يرصد تعليقات عدد من المواطنين المصريين حول دعوات الإخوان وأعوانهم.

حيث قال أحد المواطنين، "البلد بدأت تنمو، وتبقا كويسة، ومفيهاش مشكلة، ودعوات الإخوان هدفها تضييع البلد"، وأعرب مواطن أخر عن رفضه لدعوات الإخوان، مؤكدًا أن هدفها هو الهدم، والشعب كله من الجيش والشرطة، مضيفا: "هما اللي حاميين البلد".

وأكد آخر، أن الإخوان هدفهم هدم حالة الاستقرار التي تشهدها مصر مؤخرًا، وأضافت مواطنة أخر: "مش عايزين نرجع لنقطة الصفر من أول وجديد، والجيش بيحافظ على البلد"، وعقب آخر: "حملات الإخوان لهدم البلد، وإحنا شعب نزيه ومحترم، وبيحافظ على بلده، وإحنا ضد الإخوان".

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وأشار مواطن آخر، إلى أن بمعاونة الجيش والشرطة ستستكمل مصر مسيرة الإصلاح والتنمية، وجماعة الإخوان جماعة "كدابة وعايزة تضيع الدولة"، وأضاف آخر، "إحنا شوفنا إيه من الإخوان غير المرار والخراب.. إحنا رئيسنا أفضل رئيس، ولما صدقنا الدنيا اتصلحت".

وقال آخر: "إحنا عايشين في تنمية حقيقة على مستوى مصر بالكامل، والدنيا ماشية تماام تما"، وأكد أحد المواطنين، أن المصريين أًبح لديهم حالة من الوعي، ولن يكرروا ما حدث خلال السنوات الماضية، ومشهد التخريب الذي قاام به الإخوان.

وتابع مواطن أخر، "المصريين لازم يحافظوا على بلدهم وعلى الإنجازات اللي بتتعمل"، ووصف مواطن آخر دعوان الإخوان، بأنها جماعة موتورة لا تدرك أبعاد الأمور، ولا يدركون حجم البناء الذي تم في مصر".