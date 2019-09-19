شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الإخوان تنسحب من سواحل أبين بالتزامن مع اقتراب قوات التحالف والان مع التفاصيل
أفادت مصادر بانسحاب أعداد كبيرة من القوات الحكومية من منطقتي العرقوب وشقرة بمحافظة أبين، بالتزامن مع اقتراب بوارج حربية تابعة للتحالف العربي من سواحل شقرة.
وقالت المصادر إن كمائن كثيرة تعرضت لها القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اليومين الماضيين، يقف وراءها مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي، مضيفا أن قوات هادي لم تعد قادرة على تأمين خطوط إمدادها بسبب كثرة تلك الكمائن.
وأشارت المصادر إلى أن كمائن الجنوبيين التي استهدفت القوات الحكومية كانت تحديدا في منطقتي ضيقة والمحفد.
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