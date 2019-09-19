مجلس كربلاء يؤكد الاستمرار برفع التجاوز التجاري الذي تحدّده بلدية المحافظة

أكد رئيس مجلس محافظة كربلاء علي عبد المالكي، الخميس، الاستمرار برفع التجاوز التجاري، منوها الى أن ذلك النوع من التجاوز تحدده "حصرا" مديرية البلدية في المحافظة.
وأضاف المالكي، "حسب الاتفاق بيننا ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٩/١٧، فتقرّر التريث برفع حالات التجاوز السكني لحين ايجاد وتوفير بدائل مناسبة وسكن لائق لهم"، مؤكدا "الاستمرار برفع حالات التجاوز التجاري الذي تحدّده مديرية البلدية في المحافظة حصرا".
وتابع، "اننا مع كل الفقراء والمتعففين وباقي الشرائح، وواجبنا كحكومة محلية توفير سكن ملائم للفقراء الذين لا يملكون سكنا مناسبا لهم ونعمل ضمن خطة لحل مشكلة العشوائيات التي تؤثر على توفير الخدمات في المحافظة".
يشار الى أن عشرات المواطنين من أصحاب المنازل "المتجاوزة" تظاهروا، صباح اليوم الخميس، أمام مبنى محافظة كربلاء للمطالبة بإيقاف هدم منازلهم.
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