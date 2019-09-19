فيديو أثار الغضب... شابين يسقطان مسنة أرضا أثناء سرقتها

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، أعلنت شرطة الرياض إطاحتها باللصين، مبينة أن السرقة عبارة عن ”حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة“، مضيفة أنها تمكنت من تحديد هوية السارقان اللذان تبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من عمرهما.وأوضحت الشرطة، أن السارقان استخدما سيارة مستأجرة وسحبا الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشيا على الأقدام، ما نتج عنه سقوطها أرضا وتعرضها لكسر في يدها اليسرى، كما اعترف السارقان أنهما حاولا نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك

وأكدت أنه ضبط بحوزة المواطنين عدة هواتف محمولة مجهولة المصدر، فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.