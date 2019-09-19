فيديو أثار الغضب... شابين يسقطان مسنة أرضا أثناء سرقتها

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، القبض على شابين، ظهرا في مقطع فيديو متداول، وهما يسرقان سيدة مسنة بالعاصمة الرياض ويتسببا بسقوطها بشكل عنيف على الأرض.
وأوضحت الشرطة، أن السارقان استخدما سيارة مستأجرة وسحبا الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشيا على الأقدام، ما نتج عنه سقوطها أرضا وتعرضها لكسر في يدها اليسرى، كما اعترف السارقان أنهما حاولا نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك
وأكدت أنه ضبط بحوزة المواطنين عدة هواتف محمولة مجهولة المصدر، فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وتظهر في الفيديو سيدتان تسيران على جانب أحد الشوارع بالعاصمة الرياض، قبل أن تأتي سيارة من خلفهما وتحاول سرقة حقيبة المسنة، قبل أن تسقط أرضًا بشكل مروع.
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