تحطم إف–16 في منطقة سكنية... والطيار عالق بين أسلاك الكهرباء (صور)

أعلنت السلطات الفرنسية أن طائرة مقاتلة بلجيكية، من طراز إف- 16، تحطمت في منطقة مأهولة بالسكان غرب فرنسا، وأن أحد طياريها عالق بين أسلاك كهرباء الضغط العالي. وصرح متحدث باسم المقاطعة الإقليمية أو الإدارة للأسوشيتد برس بأن طائرة إف 16 تحطمت، الخميس، في بلدة بلوفينر في بريتاني.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الوطنية الفرنسية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين سكان المنطقة، مشيرة إلى أن حوالي 100 شرطي هرعوا إلى موقع التحطم، وفتحوا تحقيقا في الحادث. وأشار إلى أنه جرى إنقاذ أحد الطيارين بأمان، وأن عمال الطوارئ يحاولون انتشال الطيار الآخر من بين أسلاك الكهرباء، فيما جرى اجلاء السكان من المنطقة المجاورة.وقالت متحدثة باسم الشرطة الوطنية الفرنسية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين سكان المنطقة، مشيرة إلى أن حوالي 100 شرطي هرعوا إلى موقع التحطم، وفتحوا تحقيقا في الحادث.

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