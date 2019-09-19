بالفيديو... أسرع سيارة على كوكب الأرض

بتصميم فريد وانسيابية فاقت التوقعات تعد بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+، أسرع سيارة على الكوكب، حيث تصل سرعتها إلى 490 كلم/س، حيث تمكنت من تسجيل الرقم القياسي على مضمار "إيهرا ليساين" بألمانيا، وصلت لسرعة 490.484 كلم/س، لتصبح السيارة الأسرع في العالم.

ويرغب كثيرون من محبي مركبات الترف والفخامة في الحصول على السيارة الأحدث والأسرع في العالم، وبحسب رئيس الشركة، ستيفان وينكلمان، تعتمد السيارة على محرك 16 سلندر على شكل حرف W ذي أسطوانات سعة 8 لترات، و4 شواحن توربينية، وقدرة تصل إلى 1.578 حصان، وتعمل السيارة بدفع كلي للعجلات، كما تتميز بعلبة سرعات 7 مراحل، مزدوج الدبرياج، بينما تبلغ السرعة التي سيحصل عليها العملاء 440 كلم/س.

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وبحسب مصادر الشركة، سوف تصدر من هذه السيارة 30 نسخة فقط، بحيث تحمل السيارة التي ستباع للعملاء نفس التصميم للنسخة الاختبارية التي جربها فريق "توب غير"، مع لمسات النسيج الكربوني الأسود والخطوط البرتقالية ذاتها، والواجهة الأمامية سوداء اللون، وفتحات تهوية أمام العجلات الأمامية.