أم تتسبب بوفاة ابنتها بسبب 'خطأ' على فيسبوك

شاهدت والدتها أنجيلا الفيديو، وحاولت أن تضع "لايك" على الفيديو، ولكن حدث خطأ ما في الجهاز اللوحي، وبدلا من ذلك وضعت "أغضبني"، وبعد ذلك حاولت تصحيح الخطأ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمر وإضافة عدد كبير جدا من "أغضبني" كتعليق على الفيديو.

وقالت الأم "كنت أريد أن أضع "لايك"، ولكن ظهر وجه غاضب، لقد ضغطت مرة أخرى، لكن الوجوه لم تختف وظهرت مئات من الوجوه الغاضبة الأخرى. وابنتي أساءت فهمي".