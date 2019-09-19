بالصور.. تدمير مضافتين وضبط اسلحة بانزال جوي في صحراء الرطبة

افاد مصدر امني في الانبار، الخميس، بتدمير مضافتين وضبط اسلحة بانزال جوي في صحراء جنوب الرطبة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الفوج التكتيكي التابع لمديرية شرطة الانبار باشراف الفريق هادي رزيج كسار والتنسيق والعمل المشترك مع قيادة عمليات الانبار بقيادة اللواء الركن ناصر الغنام، اجرى انزالا جويا في صحراء جنوب الرطبة منطقة جلابات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تدمير مضافات عدد 2 مخفية تحت الارض والاستيلاء على اسلحة وتجهيزات ومعدات ومنظومات انترنت".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تدمير مضافات عدد 2 مخفية تحت الارض والاستيلاء على اسلحة وتجهيزات ومعدات ومنظومات انترنت".
واعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية انزال جوي بمنطقة صحراوية في جلابات بمحافظة الانبار.
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