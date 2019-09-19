بالفيديو: شجار بين سيدتين في حفل زفاف... والسبب الطعام

ويبدو أن إحدى السيدتين، غضبت من قيام الأخرى بالحصول على كمية كبيرة من الـ"ريندانج"، حيث قالت "عار عليك، أنت تفتقرين للذوق العام، هذا طعامك وحدك، أم تستعدين لإطعام قرية كاملة".

فردت الأخيرة بحدة "ما هو شأنك! أنا أفعل ما يحلو لي".



وتطور الشجار ليصل للصفع والدفع بينهما وحاول الموجودين فض الشجار الذي تسبب في حالة فوضى.

الريندانج هو طبق مؤلف من اللحم حار، يجمع بين الفلفل الحار وحليب جوز الهند، عادة ما يتم تقديمه في المناسبات المميزة.