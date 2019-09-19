انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشجار بالأيدي بين سيدتين في أحد الأفراح في إندونيسيا بسبب طبق "ريندانج".
فردت الأخيرة بحدة "ما هو شأنك! أنا أفعل ما يحلو لي".
وتطور الشجار ليصل للصفع والدفع بينهما وحاول الموجودين فض الشجار الذي تسبب في حالة فوضى.
الريندانج هو طبق مؤلف من اللحم حار، يجمع بين الفلفل الحار وحليب جوز الهند، عادة ما يتم تقديمه في المناسبات المميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شجار بين سيدتين في حفل زفاف... والسبب الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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