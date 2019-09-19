اعتقال عصابة تروج للمخدرات في البصرة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت عصابة تروج للمخدرات في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية اعتقلت عصابة مكونة من ٤ اشخاص من مروجي المخدرات في البصرة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتهمين تم ضبط بحوزتهم ١ كغم من مادة الحشيشة و٢ كغم من مادة الكرستال المخدرة، و ١٣٦٠٠ حبة مخدرة بالاضافة الى اجهزة تعاطي".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتهمين تم ضبط بحوزتهم ١ كغم من مادة الحشيشة و٢ كغم من مادة الكرستال المخدرة، و ١٣٦٠٠ حبة مخدرة بالاضافة الى اجهزة تعاطي".
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