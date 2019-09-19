اعتقال عصابة تروج للمخدرات في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية اعتقلت عصابة مكونة من ٤ اشخاص من مروجي المخدرات في البصرة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتهمين تم ضبط بحوزتهم ١ كغم من مادة الحشيشة و٢ كغم من مادة الكرستال المخدرة، و ١٣٦٠٠ حبة مخدرة بالاضافة الى اجهزة تعاطي".

