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اعتقال عصابة تروج للمخدرات في البصرة

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افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت عصابة تروج للمخدرات في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية اعتقلت عصابة مكونة من ٤ اشخاص من مروجي المخدرات في البصرة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتهمين تم ضبط بحوزتهم ١ كغم من مادة الحشيشة و٢ كغم من مادة الكرستال المخدرة، و ١٣٦٠٠ حبة مخدرة بالاضافة الى اجهزة تعاطي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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