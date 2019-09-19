واشنطن تتهم الحكومة الأفغانية بالتساهل في مكافحة الفساد وتعلق مساعدات لها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

اتهمت الولايات المتحدة الخميس الحكومة الأفغانية بالإخفاق والتساهل في مكافحة الفساد، وأعلنت تعليق مساعدات مباشرة لها تبلغ أكثر من 160 مليون دولاراً وذلك قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية في هذا البلد.

وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "نقف ضدّ من يستغلون مواقع القوة والنفوذ ليحرموا الشعب الأفغاني من مكاسب المساعدة الأجنبية ومن مستقبل أكثر ازدهاراً".