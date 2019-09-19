انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يؤكد تلقى " وثائق" من بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت مينا اندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن المفوضية تلقت" وثائق" من بريطانيا، تضم الأفكار التي تطرحها من أجل التوصل لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/اكتوبر المقبل.
وأضافت اليوم الخميس" على هذا الأساس سوف نجري مناقشات من الناحية الفنية" بشأن " القواعد المتعلقة بالجمارك والبضائع المصنعة والأمور الصحية".
وقال متحدث حكومي بريطاني إن الوثائق" أوراق عمل سرية فنية تعكس الأفكار التي تطرحها المملكة المتحدة".
ويشار إلى أن أوراق العمل عادة ما تثير نقاط نقاش دبلوماسية، وليس مقترحات حقيقة".
وأضاف" سوف نقدم حلولا مكتوبة رسمية عندما نكون على استعداد، وليس وفقا لموعد نهائي محدد زائف".
وكان وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي قد طالب بروكسل في وقت سابق بإظهار " الإبداع والمرونة" في المفاوضات .
وأضاف في منتدي اقتصادي في إسبانيا" تبنى توجه صارم حاليا لن يؤدي للتوصل لاتفاق، ومسؤولية التوصل لحل تقع على عاتق الجانبين".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يؤكد تلقى " وثائق" من بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.