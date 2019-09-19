وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، توفي في جدة بعد صراع مع المرض.

وقالت اليوم الخميس، إن الرئيس التونسي الأسبق، توفي في أحد المستشفيات بالسعودية، بعدما تعرض مؤخرًا لوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى.