عاجل: وفاة الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي في السعودية

الخميس 19 سبتمبر 2019 الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين كتب الخليج 365 أفادت مصادر اعلامية متطابقة عن وفاة الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بين علي في المملكة العربية السعودية.

Advertisements وأفادت الانباء عن وفاة بن علي في السعودية مساء اليوم الخميس. ولم ترد تفاصيل بعد عن ملابسات وفاته فيما كان ناجم عن مرض عضال. وكانت الثورة التونسية قد اطاحت بالرئيس بن علي في 2011م بعد احتجاجات شعبية.

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