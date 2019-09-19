اخبار العالم

عاجل: وفاة الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي في السعودية

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الخميس 19 سبتمبر 2019

الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين

الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين

عاجل: وفاة الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي في السعودية

كتب

الخليج 365

أفادت مصادر اعلامية متطابقة عن وفاة الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بين علي في المملكة العربية .

Advertisements

وأفادت الانباء عن وفاة بن علي في السعودية مساء اليوم الخميس.

ولم ترد تفاصيل بعد عن ملابسات وفاته فيما كان ناجم عن مرض عضال.

وكانت الثورة التونسية قد اطاحت بالرئيس بن علي في 2011م بعد احتجاجات شعبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: وفاة الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا