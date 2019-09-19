 الإخوان يهربون قيادات بارزة من مأرب إلى شبوة

الخميس 19 سبتمبر 2019 ميليشيا الاصلاح كتب الخليج 365 أفادت مصادر، أن مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية تقوم بتهريب قياداتها البارزة الذين ينتمون إلى مأرب عبر طريق بشبوة.

Advertisements وأضافت المصادر أن إجراءات مليشيات الإخوان الإرهابية تأتي لضمان عدم تعرض القيادات الإخوانية لضربات القوات المسلحة الجنوبية أو تعرضها للأسر. وأشارت المصادر، إلى أن ذلك يأتي بعد انسحاب عدد كبير من عناصر المليشيات الإخوانية الإرهابية قامت بالهرب عبر طريق ضيق بالمحفد. وتابعت المصادر أن عناصر تابعة لمليشيات الإخوان الإرهابية قامت بهروب جماعي من محافظة أبين باتجاه شبوة والبيضاء.

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