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رسالة جديدة.. السعودية تتحدث لمجلس الأمن بشأن هجمات أرامكو
الخميس 19 سبتمبر 2019
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الخليج 365 - وكالات
نقلت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، تسلم مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، رسميًا، نتائج تحقيق سعودي، حول الهجمات التي تعرضت لها بهجوم - عملاق صناعة النفط السعودي حول العالم- أرامكو، والتي تتهم فيها الرياض، طهران، بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة.
وبحسب ما نقلت العربية، فإن التحقيقات السعودية، أكدت في رسالتها لمجلس الأمن أن كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية.
ودعت السعودية الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيقات.
وانخفض إنتاج السعودية من النفط الخام بنحو نصف حجمه المعتاد نتيجة تعرض منشآت شركة "أرامكو" لهجوم، في 14 سبتمبر.
وأعلنت جماعة الحوثيون مسؤوليتها عن الهجوم، فيما اتهمت سلطات المملكة والولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءه، الأمر الذي نفته طهران.
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