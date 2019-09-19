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عباس: نرفض أي حكومة يرأسها نتنياهو
الخميس 19 سبتمبر 2019
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الخليج 365 - متابعات
أعلن محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، رفضه لأي حكومة إسرائيلية مقبلة يكون بنيامين نتنياهو رئيسًا لها، في ظل الدعوات القائمة في إسرائيل لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو ائتلاف يرأسه نتنياهو.
وقال عباس، الذي يزور النرويج حاليًا، للصحافيين ردًّا على سؤال بشأن أي حكومة إسرائيلية مقبلة تعتبر الأفضل بالنسبة له: ”موقفنا هو ضد نتنياهو“.
يأتي ذلك الموقف ليعكس تناقضًا واضحًا من الرئيس الفلسطيني مع تصريحات وزير خارجيته رياض المالكي، الذي قال للصحفيين، أمس الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية مستعدّة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء.
وقال المالكي للصحافيين: ”بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات“.
وأضاف: ”بما أنّنا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل“.
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