البرهوني: إلغاء القروي من الانتخابات سيؤجج الشارع

الخميس 19 سبتمبر 2019

ماجد البرهومي

كتب Advertisements أماني عزام

قال ماجد البرهومي، الكاتب السياسي التونسي، ورئيس المركز المغاربي للبحوث والدراسات والتوثيق، إنه لو تم إخراج نبيل القروي من الانتخابات ستحدث أشياء لا تحمد عقباها في الشارع خاصة في الجهات الداخلية الفقيرة التي صوتت أعداد كبيرة من سكانها لنبيل القروي خاصة وأن الرجل مازال في مرحلة المشتبه به و لم يصل بعد إلى مرحلة الاتهام المباشر الذي يوجهه قاضي التحقيق عند ختم البحث وحتى لو وجه له الاتهام فهو بريء حتى تثبت إدانته.



وأشار "البرهومي" في تصريح خاص، إلى أن المشتكي بالقروي منظمة مشبوهة لها ارتباطات خارجية و أجندة غير معلومة وهي بدورها محل شكوك، كما أعتقد أن إخراج القروي من الانتخابات هو عملية تزوير و لا يجوز بعده نعت الانتخابات في تونس بأنها حرة وشفافة و ستتضرر بعدها صورة تونس في الخارج و لن يقال مطلقا أنها دولة ديمقراطية مثلما يتم تداوله الآن.

ولفت إلى أن هذه الانتخابات الرئاسية مثلت في دورها الأول صفعة لحركة النهضة الإخوانية التي تحكم منذ سنة 2011، باستثناء أنصار الحركة الذين يشبهون جماهير الكرة الباحثين عن مصلحة ناديهم بغض النظر عن المصلحة العامة، موضحًا لن الاونسيون لم يصوتوا لمرشح الحركة في الانتخابات الرئاسية رغم أنه رجل على درجة من الكفاءة ورفعة الاخلاق و لديه تكوين سياسي محترم وهو يشبه التونسيين خلافا للسواد الأعظم من النهضويين. و أوضح أت حركة النهضة ستخاول المراهنة على الحصان الرابح أي قيس سعيد للإيهام بأنه مرشحها منذ البداية حتى تخرج من ثوب المنهزم الذي لا يقبل أبناؤها بارتدائه بسبب نفوس مريضة تعتقد أنها كائنات خارقة يذوب الشعب في عشقها و لا تنهزم.