هاشتاج «#الجاسوس_محمد_علي» يتصدر «تويتر».. ومغردون: البرشام أكل عقله والقصة مسرحية قطرية تركية

الموجز

تصدر هاشتاج «#الجاسوس_محمد_علي» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لإعلان رفضهم للإدعاءات التى يطلقها المقاول الهارب محمد على ضد مؤسسات الدولة، وإعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة كل الشائعات.

ودون حساب يحمل اسم سمر علام قائلة: «#محمد_على طبعاً هو كان خسر أغلب الفلوس دى فى فيلمه الأ،خير اللى سقط وطبعاً المخدرات وكمان شراءه لعدد من العقارات خارج مصر وبعد ده كله يطلع يقولك انا وانا ومسكت الحديد اتن الجاسوس محمد على»وأضافت: «عجبه الموضوع فقال كل يوم هطلع اهرى هريه فى فيديو عشان يغطى على فشله فى التمثيل وكمان فشله مع الهيئه الهندسيه فى تاخير تسليم المشاريع».

كما دونت هاجر عثمان قائلة: « حماده ده لاقى نفسه أنه بقى تريند كل يوم فبقى يطلع كل يوم يهرى فى فيديو وينزل على اليوتيوب واديها مصلحه يجمع فيوز ويحاول يغطى على فشله فى التمثيل».

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كما كتبت لميس عبدالعزيز قائلة: «مسرحية من مسرحيات قطر وتركيا لمحاولة زعزعة الامن بمصر، قامت باستغلال الممثل الفاشل #الجاسوس_محمد_علي بعدما فشل فيلمة الجديد واستغلت مشاعر الغضب وكان الجيش والرئيس السيسي سبب في فشل فيلمة ولم يكن السبب ادمانة على الهيروين».

كما دونت نسمة محمد قائلة: «واحد زي محمد على البرشام لحس دماغه كل يوم يشرب كاسين ويطلع فى فيديو ويقول أنا جامد جدا والجيش بياكل عليه فلوسى فلوس ايه يا خربان ما انت اللى اتاخرت فى تسليم المشاريع فلازم يبقى عليك غرامه».