الوفاء للمقاومة: تسلل العميل فاخوري الى لبنان كشف عن مجموعة من الثغرات التي لا بد من معالجتها

اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "تسلل العميل جزار معتقل الخيام عامر فاخوري الى لبنان كشف عن مجموعة من الثغرات التي لا بد من معالجتها وكشف الحاجة الى اجراء قانوني لا بد من اتخاذه".
وفي بيان لها تلاه النائب ايهاب حمادة، رأى أن "النقاش الدائر حول المشروع المرتقب لموازنة 2020 من المفترض ان يفضي الى تخفيض العجز واقرار اجراءات اصلاحية تتيح مكافحة الهدر والفساد وتعيد النظر في مجمل النظام الضريبي"، مشيرا الى ان "الكتلة ستسهم ايجابا في هذا النقاش من خلال الحكومة ومجلس النواب على قواعد اساسية منها ما له علاقة بذوي الدخل المحدود او زيادة الضرائب على الطبقات الفقيرة".
وشدد حمادة على ان "استمرار اميركا في الاجراءات الظالمة ضد مكون اساسي من لبنان هو عدوان واضح على لبنان"، مؤكدا ان "شبكة مصالح اللبنانيين متداخلة واستهداف اي مكون هو استهداف لكامل اللبنانيين وهذه السياسة الخرقاء ستزيدنا اصرارا على التمسك بسيادتنا الوطنية".
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