أكدت مساعدة وكيل الأمين العام للشؤن الإنسانية في الأمم المتحدة أرسولا ميار أن "الأوضاع الإنسانية في إدلب مقلقة وحوالي 600 ألف شخص من إدلب يعيشون داخل خيم أو في العراء".
وخلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروعي قرارين حول إدلب طالبت ميار بـ "هدنة فورية في إدلب".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: نطالب بهدنة فورية في إدلب والأوضاع الإنسانية هناك مقلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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