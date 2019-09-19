الأمم المتحدة: نطالب بهدنة فورية في إدلب والأوضاع الإنسانية هناك مقلقة

أكدت مساعدة وكيل الأمين العام للشؤن الإنسانية في ​الأمم المتحدة​ أرسولا ميار أن "الأوضاع الإنسانية في إدلب مقلقة وحوالي 600 ألف شخص من إدلب يعيشون داخل خيم أو في العراء".

وخلال جلسة ل​مجلس الأمن​ للتصويت على مشروعي قرارين حول إدلب طالبت ميار بـ "هدنة فورية في إدلب".