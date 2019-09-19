نتنياهو: نوطد علاقاتنا بدول عربية بشكل غير مسبوق

أعلن رئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​ "أننا نوطد علاقتنا بدول عربية وإسلامية بشكل غير مسبوق".

وفي تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، اوضح نتانياهو أن "هذه الدول تقر بأن إسرائيل هي عبارة عن مرساة من الاستقرار والقوة. إنها تتقرب منا أيضا بسبب الابتكارات التي نطورها".

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