وسائل إعلام تونسية: وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

أفادت وسائل إعلام تونسية عن وفاة الرئيس التونسي الأسبق ​زين العابدين بن علي​. وزين العابدين بن علي كان رئيسا للجمهورية منذ 7 تشرين الثاني 1987 إلى 14 كانون الثاني 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة، عين رئيسًا للوزراء في تشرين الاول 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في تشرين الثاني 1987 في انقلاب حيث أعلن أن بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 تشرين الاول 2009.

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