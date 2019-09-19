خارجية ايران: من المستحيل التوصل إلى اتفاق جديد مع أميركا في ظل الظروف الراهنة

اعتبرت وزارة الخارجية ال​إيران​ية أن "من المستحيل التوصل إلى اتفاق جديد مع ​أميركا​ في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدة انه "في حال قامت أميركا أو حلفاؤها بضرب إيران عسكريا فإن ردنا سيكون واسعا ومدمرا".

ورأت الخارجية أن "حديث ​واشنطن​ عن التفاوض لا معنى له في ظل استمرار التهديد العسكري و​الإرهاب​ الاقتصادي".