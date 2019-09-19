خارجية ايران: من المستحيل التوصل إلى اتفاق جديد مع أميركا في ظل الظروف الراهنة

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "من المستحيل التوصل إلى اتفاق جديد مع أميركا في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدة انه "في حال قامت أميركا أو حلفاؤها بضرب إيران عسكريا فإن ردنا سيكون واسعا ومدمرا".
ورأت الخارجية أن "حديث واشنطن عن التفاوض لا معنى له في ظل استمرار التهديد العسكري والإرهاب الاقتصادي".
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