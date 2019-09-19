الحلبوسي يدعو لحراك سياسي بين بغداد وأربيل لحل جميع المشاكل العالقة

دعا رئيس ​البرلمان العراقي​ ​محمد الحلبوسي​ إلى "ضرورة خلق حراك سياسي بين ​بغداد​ و​أربيل​ لحل جميع المشاكل العالقة، ومواصلة الحوار بين الكتل السياسية من أجل خلق أجواء إيجابية تعزز من الشراكة التاريخية بين الجهتين".

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