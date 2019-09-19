قائد سلاح الجو الايراني: سنصبح أقوى من السابق في مجال الحرب الالكترونية

أكد قائد القوة الجوية التابعة لجيش ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية العميد الطيار عزيز نصير زادة ان "​الحرب الالكترونية​ موضوع يتطور ويتسع يوما بعد يوما، ونحن لا نريد ان نتأخر عن ​العالم​ في هذا المجال، وسنصبح أقوى من السابق"، مشيراً إلى ان "​القوات​ المسلحة وخاصة القوة الجوية للجيش بصدد توسيع نشاطاتها في كل المجالات، وخاصة الموضوعات التدريبية والنوعية، وفي هذا المجال نريد ان ندرب طلابا كفوئين ومتخصصين".

وبيّن ان "كلية الحرب الالكترونية تحظى بأهمية كبرى، وأضاف: في هذه الايام يحظى موضوع الحرب الالكترونية بأهمية كبرى ويشهد التطور والتوسع يوما بعد يوم، ونحن لا نريد ان نتأخر عن العالم، ونريد ان نتحرك في قمة هذه المعرفة في هذا المجال، وبناء عليه تم تأسيس كلية الحرب الالكترونية في جامعة الشهيد ستاري، حيث تم تجهيزها بمختبرات جيدة جدا ومعدات ومتطورة"، معرباً عن امله بـ"تقديم خدمات التدريب الى كل القوات، ولفت الى انه من المقرر ان تتعاون هذه الكلية وتوسع تواصلها مع كل المنظمات ك​الحرس الثوري​ و​قوى الامن الداخلي​ و​الجامعات​ الاخرى والشركات المعرفية، من اجل تحقيق مزيد من التعاضد والتوصل الى امتلاك افضل التجهيزات والمعدات واكثرها تطورا وتأثيرا".

وأشار إلى أن "الحرب الالكترونية لها ابعاد واسعة سواء في الجو والبر والبحر وخاصة في الاجسام الطائرة الصغيرة، ومن المهم ان نتمكن من تقديم أداء جيد في مجال الهجوم والإعداد له، وان ننجح في مواجهة منظومات الحرب الالكترونية في المجال الدفاعي، وهو هذا الموضوع الذي دفعنا لتأسيس هذه الكلية".