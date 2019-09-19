الأمم المتحدة: خبراؤنا بالسعودية للتحقيق في هجمات أرامكو

أعلنت ​الأمم المتحدة​ عن "وصول فريق خبراء تابع لها إلى ​السعودية​، للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت نفط تابعة لشركة ​أرامكو​"، مشيرةً إلى أن "لجنة الخبراء حول ​اليمن​ وصلت السعودية، وبدأت التحقيق في الهجوم على منشآت ​النفط​".

وسبق أن أعلن ​الحوثيون​ مسؤوليتهم عن الهجوم، قائلين إنهم نفذوه بطائرات من دون طيار، إلا أن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، حمّل ​إيران​ مسؤولية الهجمات.

والسبت الماضي، أعلنت ​الرياض​ السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص"التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.