الأمم المتحدة: خبراؤنا بالسعودية للتحقيق في هجمات أرامكو

أعلنت الأمم المتحدة عن "وصول فريق خبراء تابع لها إلى السعودية، للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو"، مشيرةً إلى أن "لجنة الخبراء حول اليمن وصلت السعودية، وبدأت التحقيق في الهجوم على منشآت النفط".
وسبق أن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، قائلين إنهم نفذوه بطائرات من دون طيار، إلا أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حمّل إيران مسؤولية الهجمات.
والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص"التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
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