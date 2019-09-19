الدفاع الروسية: 88 منظومة باتريوت أميركية تحمي الحدود الشمالية للسعودية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "نظام الدفاع الجوي في السعودية الذي يشمل 88 منظومة "باتريوت" اخترقته عشرات الطائرات بدون طيار وصواريخ مجنحة"، مشيرةً إلى أن "منظومتي الدفاع الصاروخي "باتريوت" و"أيجيس" لا تتطابقان والمواصفات الفنية المعلنة، وغير جاهزتين لصد هجوم جوي شامل".
وأوضحت أن "منظومة الدفاع الجوي الأميركية في السعودية لم تتمكن من صد الهجمات على المنشآت النفطية بسبب ضعف الكفاءة"، مشيرةً إلى أن "3 مدمرات أميركية مزودة بأنظمة دفاع جوي متمركزة في الخليج"، مؤكدةً أنه "لا يمكن قبول تبرير وزير الخارجية الأميركي بأنه في بعض الأحيان أنظمة الدفاع الجوي حول العالم تظهر نتيجة متناقضة إلا إذا كنا نتحدث عن منظومة باتريوت واحدة تغطي موقعا يتعرض لهجوم".
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