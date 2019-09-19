أكدت وزارة الخارجية السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي "التعامل مع هجوم إرهابي منظم على منشأتين لشركة "أرامكو"، واتخاذها إجراءات الرد اللازمة وفق القانون الدولي"، مشيرةً إلى أن "كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو إيرانية".
ودعت الأمم المتحدة والخبراء الدوليين إلى "المشاركة في التحقيقات حول الهجوم الذي تعرضت له منشأتي بقيق وهجرة خريص التابعتين لـ "أرامكو" السبت الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية لمجلس الأمن: سنتخذ إجراءات الرد على هجوم "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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