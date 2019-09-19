الخارجية السعودية لمجلس الأمن: سنتخذ إجراءات الرد على هجوم "أرامكو"

أكدت ​وزارة الخارجية السعودية​ في رسالة إلى ​مجلس الأمن الدولي​ "التعامل مع هجوم إرهابي منظم على منشأتين لشركة "​أرامكو​"، واتخاذها إجراءات الرد اللازمة وفق القانون الدولي"، مشيرةً إلى أن "كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو إيرانية".

ودعت ​الأمم المتحدة​ والخبراء الدوليين إلى "المشاركة في التحقيقات حول الهجوم الذي تعرضت له منشأتي بقيق وهجرة خريص التابعتين لـ "أرامكو" السبت الماضي".