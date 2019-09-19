ضبط دخان مهرب في سيارة رابيد في طرابلس

تمكنت قوة من ضابطة ​طرابلس​ في ​المديرية العامة للجمارك​ - شعبة المكافحة البرية من ضبط كمية من الدخان المهرب مخبأة داخل ​سيارة​ "رابيد". واقتيدت السيارة مع المخالف الى المركز تمهيدا لمخاطبة ​النيابة العامة​ واجراء اللازم بحقها.

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