بطيش استقبل الضيقة وممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بلبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة وممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في لبنان موريس سعادة وبحثوا في أهمية النهوض بالقطاع الزراعي في لبنان، والاستناد الى دراسة ماكينزي في هذا الخصوص.
كما التقى بطيش وفدا من الاتحاد الدولي العقاري برئاسة وليد موسى بمناسبة عقده جلسة لمجلس إدارته في بيروت.
واستقبل وفدا من البنك الدولي ترافقه مندوبة عن مجلس الانماء والاعمار أطلعوه على قرض ميّسر لتنمية المناطق اللبنانية وتبلغ قيمة قرض البنك الدولي 100 مليون دولار في حين يشارك كل من الاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للتثمير ووكالة التنمية الفرنسية بتقديم قرض ب100 مليون يورو بينها 20 مليون يورو هبة.
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