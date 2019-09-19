بطيش استقبل الضيقة وممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بلبنان

استقبل وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​، الوزيرة السابقة ​وفاء الضيقة​ حمزة وممثل منظمة الاغذية و​الزراعة​ للامم المتحدة في ​لبنان​ موريس سعادة وبحثوا في أهمية النهوض ب​القطاع الزراعي​ في لبنان، والاستناد الى دراسة ماكينزي في هذا الخصوص.

كما التقى بطيش وفدا من الاتحاد الدولي العقاري برئاسة ​وليد موسى​ بمناسبة عقده جلسة لمجلس إدارته في ​بيروت​.

واستقبل وفدا من ​البنك الدولي​ ترافقه مندوبة عن ​مجلس الانماء والاعمار​ أطلعوه على قرض ميّسر لتنمية المناطق اللبنانية وتبلغ قيمة قرض البنك الدولي 100 مليون ​دولار​ في حين يشارك كل من ​الاتحاد الاوروبي​ والبنك الاوروبي للتثمير ووكالة التنمية الفرنسية بتقديم قرض ب100 مليون يورو بينها 20 مليون يورو هبة.