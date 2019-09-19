النشرة: مخابرات الجيش في مرجعيون اوقفت سوريين لدخولهما المنطقة خلسة

أفاد مراسل ​النشرة​ في حاصبيا عن قيام ​مخابرات الجيش​ في منطقة ​مرجعيون​ بتوقيف السوريين: ن. م. أ- و م. ي. أ على خلفية دخولهما المنطقة خلسة.

وقد تم تسليمهما الى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة مرجعيون للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.