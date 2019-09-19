أوجيرو: لعدم دفع أي مبالغ لأي شخص قبل التأكد من هويته والإطلاع على بطاقته

أعلنت هيئة أوجيرو في بيان، أنه "بتاريخ 18/9/2019 تم إلقاء القبض على (م. م. ق.) من قبل فصيلة المصيطبة بسبب انتحاله صفة موظف في هيئة أوجيرو بحيث كان يطلب من المواطنين مبلغا ماليا لكل شقة لقاء وصلها بشبكة الألياف الضوئية. وعليه، فإن الهيئة ستتقدم بشكوى قضائية ضد الشخص المذكور".
وإذ ذكرت الهيئة المواطنين بأنها "لا تتقاضى أي بدل مادي مقابل وصل كعب الأبنية بشبكة الألياف الضوئية" ناشدتهم "عدم دفع أي مبالغ لأي شخص قبل التأكد من هويته والإطلاع على بطاقته، إذ أن جميع العاملين في الهيئة يحملون بطاقات تعريف عنهم صادرة عن الإدارة. وعند الشك لأي سبب كان الإتصال بالهيئة على الرقم 1515 للتثبت من واقع الحال".
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