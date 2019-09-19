حسن حب الله بحث مع الاسرى المحررين الاوضاع السياسية الراهنة

التقى عضو المكتب السياسي في "حزب الله" النائب السابق حسن حب الله، وكيل الاسرى المحررين المحامي معن الأسعد وتم البحث في الاوضاع السياسية الراهنة.
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