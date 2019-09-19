حسن حب الله بحث مع الاسرى المحررين الاوضاع السياسية الراهنة

التقى عضو المكتب السياسي في "​حزب الله​" النائب السابق ​حسن حب الله​، وكيل الاسرى المحررين المحامي معن الأسعد وتم البحث في الاوضاع السياسية الراهنة.

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