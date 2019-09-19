فتح طريق الاسكوا في وسط بيروت بعد 8 سنوات على اغلاقه

اعيد فتح طريق الاسكوا في ​وسط بيروت​ بعد 8 سنوات على إغلاقه وذلك بعد إعلان وزيرة الداخلية ريا الحسن قرارها بإعادة فتحه.

وفي وقت سابق عقدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن والامينة التنفيذية لمنظمة الاسكوا رولا دشتي مؤتمرا صحافيا مشتركا للاعلان عن فتح الطريق التي تصل منطقة الوسط التجاري بجادة سليم سلام.

وحيت الامينة العامة التنفيذية للاسكوا وزيرة الداخلية على "الجهود الكبيرة التي تقوم بها ليس فقط على مستوى لبنان إنما أيضا على المستوى الإقليمي، فهي نموذج مشرف للمرأة العربية".

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