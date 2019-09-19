يازجي التقى متروبوليت الميتيورا في كنيسة اليونان

التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في المقر البطريركي في البلمند، متروبوليت الميتيورا في كنيسة اليونان المطران ثيوكليتوس.
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