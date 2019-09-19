نقابة المحررين طالبت أيوب بإسقاط الدعاوى ضد الصحف ووسائل الإعلام والزملاء

ذكرت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية في بيان، ان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي شارك في جانب من الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في ​جريدة النهار​ والذي ضم عددا من مسؤولي وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني لتدارس موضوع الدعاوى التي أقامها البروفسور ​فؤاد أيوب​ رئيس ​الجامعة اللبنانية​،والتي تخير هذه المؤسسات بين شطب ما سبق أن كتب وبث عنه فيها، أو تغريمها بمبالغ مالية مرتفعة.

واكد البيان ان مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الذي اطلع على حيثيات المسألة من النقيب القصيفي ، اعلن أن نقابة محرري الصحافة اللبنانية مع حرية الإعلام والتطبيق الدقيق لأحكام ​قانون المطبوعات​ الذي تعتبره المرجع والحكم في كل قضية، مشيرا الى ان كان ينتظر من البروفسور أيوب الافادة من قانون المطبوعات لجهة اللجوء إلى الإيضاح وحق الرد قبل إقامة الدعاوى.

وطالبت النقابة رئيس الجامعة اللبنانية بالمبادرة إلى إسقاط كل الدعاوى التي أقامها ضد الصحف ووسائل الإعلام والزملاء. ولفتت الى ان المكاسرة القائمة بين رئيس الجامعة اللبنانية وقطاع الصحافة والاعلام، لا تخدم قضية الجامعة الوطنية وحسن العلاقة بين الصرحين المؤثرين في حياة لبنان، والتي يفترض أن تتكامل في خدمة المصلحة العامة.