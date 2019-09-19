باسيل يلتقي وزير خارجية بريطانيا في مبنى وزارة الخارجية في لندن

أجرى وزير الخارجية ​جبران باسيل​ محادثات في لندن، مع نظيره البريطاني دومنيك راب، تناولت الأوضاع في الشرق الاوسط وتأثيراتها على لبنان ولا سيما في ضوء التشنج الحاصل في منطقة الخليج بعد الهجمات على شركة أرامكو في السعودية. كذلك تناول البحث أزمة النازحين السوريين وتأثيراتها والوضع في جنوب لبنان وضرورة الالتزام بالقرار1701.

وشرح باسيل مخاطر الاعتداءات الاسرائيلية، مؤكدا "تمسك لبنان بالاستقرار".

كما تم البحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين لبنان وبريطانيا ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتم الاتفاق على تفعيل العلاقات بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ضوء الاتفاقية التي وقع الجانبان عليها اليوم، لتأمين استمرارية ما كان قائما من خلال اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي.