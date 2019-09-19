القوات اللبنانية: سنواصل الضغط من أجل إقرار آلية للتعيينات تعيد الاعتبار لمنطق المؤسسات

أكدت الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​" ان "التواصل والحوار والتلاقي لم ينقطع يوما بين ​معراب​ و​بيت الوسط​، وان القوات لم ولن تطالب بحصة في ​التعيينات​، وانها ستواصل الضغط من أجل إقرار آلية للتعيينات تعيد الاعتبار لمنطق المؤسسات وتعطي كل صاحب كفاءة حقه".



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