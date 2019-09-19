مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي أسف لتعليق العمل في "المستقبل"

أعرب مجلس نقابة العاملين في ​الاعلام المرئي والمسموع​ عن "اسفه لقرار تعليق العمل في "​تلفزيون المستقبل​"، آملا "ان يعود هذا الصرح الاعلامي الى ميادين عمله في اقرب وقت"، مؤكداً "ضرورة ايلاء حقوق العاملين الاولوية القصوى وفق القوانين المرعية لما لهذا الامر من انعكاسات على العاملين وعائلاتهم"، منوها بـ"ما صدر عن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، في هذا المجال، بتأكيد حرصه على متابعة حقوق جميع العاملين وفق الاصول".

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