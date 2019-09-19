شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام" يلتقى ممثلى شركة جوجل لبحث سبل التعاون الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الأحد القادم، ممثلى شركة جوجل لبحث سبل التعاون المشترك بشأن كيفية مواجهة فيديوهات العنف المنشورة على اليوتيوب .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد عقد فى ديسمبر الماضى اجتماعا مع مسئولى كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وبث المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعى، وفِى مقدمتها جوجل ومايكروسوفت وتويتر لبحث دخولهم السوق المصرى وتنظيم المشهد الإعلامى وفق القوانين الجديدة المنظمة للإعلام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الاجتماع الذى يعد الأول في سلسلة لقاءات تأتى فى إطار سعى المجلس لأن تكون كافة الشركات العالمية العاملة فى مجال التكنولوجيا وصناعة المحتوى ومواقع التواصل الاجتماعى لها مكاتب إقليمية وأن تدخل السوق المصرى فى إطار عملية تنظيم المشهد الإعلامى، والسعى لخلق مناخ داعم للاستثمار فى هذا القطاع الهام.

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وأضاف مكرم أن المجلس يفتح أبواب التعاون مع كافة الشركات العالمية وسيقدم كل التسهيلات والمساعدة الممكنة أمام دخولهم السوق المصرى، مشيرا إلى أن المجلس سيتلقى مقترحاتهم بخصوص اللائحة التنفيذية قبل صدورها.

وأكد رئيس المجلس أن كل مايطلبه المجلس هو وجود معايير مهنية وهذه المعايير هى أبجديات وبديهيات العمل على مستوى العالم، وأن المجلس لن يخرج عن الإطار العام للمعايير الدولية المتعارف عليها.