شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يتفقد مبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الخميس، مبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس للاطلاع على أخر تطورات الإنشاء.

رافق نقيب المحامين خلال تفقده، يحيى التونى أمين الصندوق بالنقابة وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد للنقارة، وعبد الجواد أحمد، وأسامة سالمان، من أعضاء مجلس النقابة العامة .

يذكر أن الفترة الماضية قد شهدت مرحلة كبيرة من تطورات الإنشاء، حيث تم الانتهاء من مرحلة بناء البدرومين السفليين بالكامل، اللذين من المقرر أن يكونا جراجًا للسيارات بالنقابة، حيث تم إجراء دراسة لمناورة وآلية دخول السيارات وخروجها مباشرة على شارع عبدالخالق ثروت، ويحتوى المبنى الجديد على مكانين مجهزين للمصعد، فضلا عن سلمين آخرين للصعود والتنقل بين الأدوار.

كانت نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، وقعت بروتوكولا مع وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء مبنى جديد للنقابة بجوار المبنى التاريخى القديم، الكائن بناصية تقاطع شارعى رمسيس وعبدالخالق ثروت، وتم وضع حجر الأساس فى أغسطس من العام الماضى.



سامح عاشور يتفقد مبنى نقابة المحامين الجديد (1)



سامح عاشور يتفقد مبنى نقابة المحامين الجديد (2)

Advertisements



سامح عاشور يتفقد مبنى نقابة المحامين الجديد (3)



سامح عاشور يتفقد مبنى نقابة المحامين الجديد (4)



سامح عاشور يتفقد مبنى نقابة المحامين الجديد (5)



سامح عاشور يتفقد مبنى نقابة المحامين الجديد (6)