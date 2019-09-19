محمد فايق يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة بمقر "القومى لحقوق الإنسان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، السفير جلين مايلز سفير أستراليا بالقاهرة، وذلك بمقر المجلس .

واستعرض محمد فايق خلال اللقاء الدور الذى يقوم به المجلس على المستوي المحلى والأقليمى والدولى كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق من خلال التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان.

وكان محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، استقبل الأسبوع الماضى وفد مفوضية حقوق الإنسان بدولة زيمباوى بمقر المجلس، وذلك فى إطار اهتمام المجلس بالتعاون والتنسيق مع المجالس الوطنية لحقوق الإنسان بالقارة الأفريقية، حيث إن المجلس سيتولى رئاسة الشبكة الأفريقية فى 4 نوفمبر 2019.

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وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها.

وتعرف الوفد خلال زيارته على تجرية المجلس فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال الممارسات والأساليب التى يقوم بها المجلس من خلال تلقى الشكاوى بوسائل الاتصال المختلفة والعمل على حلها مع الجهات المعنية بما يتسق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

كما تعرف الوفد على تجربة المجلس فى إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان داخل البيئة المدرسية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان لقاءات لوفد المفوضية مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ، لقاءات مع عدد من منظمات المجتمع المدنى تشمل المنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة بطرس غالى للسلام "كمت".