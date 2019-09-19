شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يبدأ تجهيز مقره الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، وفداً من الشركة الوطنية العامة للمقاولات والتوريدات المنفذه للمبنى الجديد للمجلس.

وتعرف رئيس المجلس على الخطوات الإنشائية للمبنى من خلال شرح مفصل لفريق العمل من الشركة المنفذه للمقر الجديد، والذى صمم بأحدث الأساليب العلمية والعالمية من حيث تصميم المكاتب وقاعات الأجتماعات ووسائل الأتصال والتواصل مع المتعاملين مع المجلس، وكذلك ربط المجلس بفروعه المختلفة بالمحافظات.

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وأثنى رئيس المجلس على الجهد المبذول لإنشاء المبنى، معتبرًا أن هذا المبنى يمثل نقلة نوعية فى عمل المجلس بما يساهم فى تحقيق أهدافه في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها.