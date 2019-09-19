اخبار العالم

المجلس القومى لحقوق الإنسان يبدأ تجهيز مقره الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يبدأ تجهيز مقره الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، وفداً من الشركة الوطنية العامة للمقاولات والتوريدات المنفذه للمبنى الجديد للمجلس.

 

وتعرف رئيس المجلس على الخطوات الإنشائية للمبنى من خلال شرح مفصل لفريق العمل من الشركة المنفذه للمقر الجديد، والذى صمم بأحدث الأساليب العلمية والعالمية من حيث تصميم المكاتب وقاعات الأجتماعات ووسائل الأتصال والتواصل مع المتعاملين مع المجلس، وكذلك ربط المجلس بفروعه المختلفة بالمحافظات.   

Advertisements

 

وأثنى رئيس المجلس على الجهد المبذول لإنشاء المبنى، معتبرًا أن هذا المبنى يمثل نقلة نوعية فى عمل المجلس بما يساهم فى تحقيق أهدافه في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس القومى لحقوق الإنسان يبدأ تجهيز مقره الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا