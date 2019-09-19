شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب يستقبل السفير الكندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه بالبرلمان، السفير الكندى لدى القاهرة جس داتون.

يأتى لقاء "رضوان" مع السفير الكندى بالقاهرة، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الرابع (السابق) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية لدى مصر وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر للوقوف على خططهم لتعزيز التوجة نحو القاهرة السمراء.

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جدير بالذكر، أن جس داتون؛ السفير الكندى بالقاهرة، أكد فى تصريحات سابقة، على أهمية استراتيجية الدولة والحكومة المصرية للنهوض بدور المرأة والاهتمام بها فى كافة المجالات، وأن قطاع السياحة فى مصر يشهد تطورا ملحوظا.

ولفت داتون، إلى أن تمكين النساء فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو جزء من السياسة الخارجية الكندية؛ لافتا إلى أن مصر بلد رائد فى تمكين المرأة، حيث يوجد بها نماذج نسائية ناجحة ورائدة فى الحكومة المصرية.