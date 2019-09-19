مصر وجنوب السودان تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

اتفقت وزارتا المالية في مصر وجنوب السودان على تشكيل لجنة مشترك لوضع برنامج تنفيذي يترجم أطر التعاون إلى مشروعات ثنائية بجدول زمني محدد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء مسؤولي وزارة المالية مع سلفاتور جارانج وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجنوب السودان، في القاهرة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

وقال مسؤولو المالية، إن مصر حريصة على إرساء دعائم الاستقرار والسلام والتنمية في جنوب السودان، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من خلال السعي الجاد للاستغلال الأمثل لفرص التعاون الاقتصادي والاستثماري؛ بما يُجَّسد روابط الأخوة التاريخية بين شعبي وادي النيل.

واستعرض مسؤولو الوزارة التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي حققت العديد من المؤشرات الإيجابية، ولا تزال تحظى باهتمام المؤسسات الدولية، مبدين استعداد وزارة المالية لتقديم كل الدعم لحكومة جنوب السودان بما يُمَّكنها من المضي قدمًا في تلبية الاحتياجات التنموية لشعبها.

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وأعرب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجنوب السودان، عن تقدير بلاده للجهود المصرية الرامية لدعم السلام والاستقرار والتنمية؛ باعتبارها إحدى ركائز تطوير قدرات الشعوب الأفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال إنه يحمل رسالة تقدير خاصة من الرئيس سالفاكير ميارديت، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعمه تحقيق السلام والاستقرار بجنوب السودان بما في ذلك الدعم المادي والسياسي، مؤكدًا أن الروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادى النيل تُسهم في ترسيخ أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

أشار إلى إعجابه بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تتطلع بلاده إلى الاستفادة منها، عبر دعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة بما يُلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين بجنوب السودان.

وأعرب الوزير الجنوب سوداني عن رغبته في تشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج عمل بجدول زمني محدد؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحفيز الاستثمار بفتح آفاق تنموية جديدة.

وقال: "نحن بحاجة إلى دعم الحكومة المصرية وخبراتها خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم".