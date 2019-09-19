سرقة جهاز طبي من داخل مستشفى دسوق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف مصدر طبي في مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء التي جرى تداولها في مدينة دسوق، حول سرقة جهاز طبي بالمستشفى.

وأكد المصدر، الذي رفض نشر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جرى سرقة جهاز "الصدمات الكهربائية" من داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وليس جهاز الإفاقة كما يدعي البعض.

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وأكد المصدر أن الواقعة حدثت قبل أسبوع، بعد مغافلة السارق لطاقم التمريض، وأفراد الأمن الإداري بالمستشفى، أثناء انشغالهم مع 4 حوادث في وقت واحد.

وقال المصدر الطبي بمستشفى دسوق العام، إن الدكتور محمد أبو السعد، مدير عام مستشفى دسوق العام، وجه بإخطار نقطة شرطة المستشفى لإثبات حالة بالواقعة، ووفق ذلك جرى إخطار وحدة مباحث قسم شرطة بندر دسوق بسرقة الجهاز، وتحرير محضر رسمي بذلك، تمهيدًا لعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأن الواقعة.

وأضاف أن طاقم التمريض الذين كانوا يعملون في النوبتجية يوم الواقعة أحيلوا للتحقيق بسب الإهمال، وتحميلهم المسئولية مع أفراد الأمن الإداري المسئولين عن النوبتجية ذاتها.