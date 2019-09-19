الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي في المواقع الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

عقد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، اجتماعًا لمناقشة استعدادات محافظة الأقصر للاحتفال اليوم العالمي للسياحة يوم الجمعة الموافق 27 من سبتمبر الجاري.

وأوضح حسن الجيلاني مدير إدارة التنمية السياحية أن فعاليات اليوم العالمي للسياحة بالأقصر تتضمن عروضًا فنية سياحية بمعبد الكرنك يصحبها الموسيقى، يليها تقديم عروض فنية وثقافية بساحة سيدي أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر مساء يوم الجمعة 27 من سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال عددًا من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ومسئولي السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على التنسيق ما بين كافة الجهات المنوطة بهذا الحدث العالمي ليتم تنفيذه بما يليق بمكانة الأقصر العالمية.

حضر الاجتماع، حسن الجيلاني مدير الإدارة العامة للتنمية السياحية، وهدى بهجت مدير عام منطقة الأقصر للصوت والضوء، وسعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي أيمن أبو زيد رئيس جمعية التنمية السياحية والأثرية وعز رشدي ممثل عن مجلس إدارة الكشافة البحرية بالأقصر.

الجدير بالذكر أن الاحتفال بـ"يوم السياحة العالمي" يقام هذا العام تحت شعار "السياحة المستدامة.. أداة من أجل التنمية".