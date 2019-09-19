بالصور.. تشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شن حي العرب بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، صباح اليوم الخميس، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان.
وأسفرت الحملة التي ترأسها محمد خلف، سكرتير الحي، عن تنفيذ 3 قرارات لغلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية، منهم مركز بشارع سعد زغلول ونبيل منصور، واثنين آخرين بمنطقة مجاورة، وتم التحفظ على مقاعد المركز تمهيدًا لإعدامها.
من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن المبادرة التي أطلقها للتصدي لتجار العلم بمراكز للدروس الخصوصية مستمرة للعام الدراسي الثالث على التوالي، مطالبًا أولياء بمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وغرس القيم التي تنمي في الطالب الاعتماد على الذات، ومشددًا على أهمية دور المدرسة في تشكيل شخصية الطالب واكسابه السلوك الايجابي.
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